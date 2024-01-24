На оккупированной Донетчине не хватает энергетиков: из-за обесточивания остановился ряд предприятий

Оккупационные власти на захваченных территориях Украины не способны полностью возобновить подачу электроэнергии из-за нехватки квалифицированных работников. Об этом со ссылкой на Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Обесточивание населенных пунктов происходит из-за погодных условий, а враг не успевает возобновить подачу электроэнергии. В результате в Донецке остановился хлебозавод, и хлеб завозят в город с Маковки - объяснили в Спротиве.

На ВОТ Донетчины наблюдается товарный дефицит - Центр нацсопротивления

Отмечается, что сейчас в Донецке работает только 25% электриков от потребности, в целом похожая картина в большинстве других коммунальных предприятий. Большинство работников, или были мобилизованы, или покинули регион.

Дополнение

Центр национального сопротивления отмечает, что именно враг не способен обеспечить жизнедеятельность захваченных регионов, и поэтому призывает помочь освободить захваченные районы и сообщать о базах и складах врага.

Напомним,

На временно оккупированных территориях Украины обостряется гуманитарный кризис, гражданское население осталось без доступа к качественной медицине. В Центре нацсопротивления отмечают, что на ВОТ не хватает более 3 тысяч медиков.