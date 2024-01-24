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На оккупированной Донетчине не хватает энергетиков: из-за обесточивания остановился ряд предприятий

На оккупированной Донетчине не хватает энергетиков: из-за обесточивания остановился ряд предприятий

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 13:25  •  22254 просмотра

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россияне на оккупированных территориях Украины не могут восстановить электроснабжение из-за нехватки квалифицированных рабочих: в Донецке осталось лишь 25% электриков.

Оккупационные власти на захваченных территориях Украины не способны полностью возобновить подачу электроэнергии из-за нехватки квалифицированных работников. Об этом со ссылкой на Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали 

Обесточивание населенных пунктов происходит из-за погодных условий, а враг не успевает возобновить подачу электроэнергии. В результате в Донецке остановился хлебозавод, и хлеб завозят в город с Маковки

- объяснили в Спротиве.

На ВОТ Донетчины наблюдается товарный дефицит - Центр нацсопротивления04 январь 2024, 05:15 • 122999 просмотров

Отмечается, что сейчас в Донецке работает только 25% электриков от потребности, в целом похожая картина в большинстве других коммунальных предприятий. Большинство работников, или были мобилизованы, или покинули регион.

Дополнение

Центр национального сопротивления отмечает, что именно враг не способен обеспечить жизнедеятельность захваченных регионов, и поэтому призывает помочь освободить захваченные районы и сообщать о базах и складах врага. 

Напомним,

На временно оккупированных территориях Украины обостряется гуманитарный кризис, гражданское население осталось без доступа к качественной медицине. В Центре нацсопротивления отмечают, что на ВОТ не хватает более 3 тысяч медиков.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
На окупованій Донеччині бракує енергетиків: через знеструмлення зупинилась низка підприємств
There is a shortage of power engineers in the occupied Donetsk region: a number of enterprises have stopped working due to power outages
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