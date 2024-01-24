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На окупованій Донеччині бракує енергетиків: через знеструмлення зупинилась низка підприємств

На окупованій Донеччині бракує енергетиків: через знеструмлення зупинилась низка підприємств

Київ • УНН

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росіяни на окупованих територіях України не можуть відновити електропостачання через брак кваліфікованих робітників: у Донецьку залишилося лише 25% електриків.

Окупаційна влада на захоплених територіях України не здатна повністю поновити подачу електроенергії через брак кваліфікованих працівників. Про це з посиланням на Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

Знеструмлення населених пунктів відбувається через погодні умови, а ворог не встигає поновити подачу електроенергії. В результаті у Донецьку зупинився хлібзавод, й хліб завозять у місто з Маківки

- пояснили у Спротиві.

На ТОТ Донеччини спостерігається товарний дефіцит - Центр нацспротиву04.01.24, 07:15 • 123780 переглядiв

Зазначається, що наразі у Донецьку працює лише 25% електриків від потреби, загалом схожа картина в більшості інших комунальних підприємств. Більшість працівників, або були мобілізовані, або залишили регіон.

Доповнення

Центр національного спротиву зауважує, що саме ворог не здатний забезпечити життєдіяльність захоплених регіонів, й тому закликає допомогти звільнити захоплені райони та повідомляти про бази та склади ворога. 

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза, цивільне населення залишилося без доступу до якісної медицини. У Центрі нацспротиву наголошують, що на ТОТ бракує понад 3 тисячі медиків.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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