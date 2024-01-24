На окупованій Донеччині бракує енергетиків: через знеструмлення зупинилась низка підприємств

Окупаційна влада на захоплених територіях України не здатна повністю поновити подачу електроенергії через брак кваліфікованих працівників. Про це з посиланням на Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Знеструмлення населених пунктів відбувається через погодні умови, а ворог не встигає поновити подачу електроенергії. В результаті у Донецьку зупинився хлібзавод, й хліб завозять у місто з Маківки - пояснили у Спротиві.

На ТОТ Донеччини спостерігається товарний дефіцит - Центр нацспротиву

Зазначається, що наразі у Донецьку працює лише 25% електриків від потреби, загалом схожа картина в більшості інших комунальних підприємств. Більшість працівників, або були мобілізовані, або залишили регіон.

Доповнення

Центр національного спротиву зауважує, що саме ворог не здатний забезпечити життєдіяльність захоплених регіонів, й тому закликає допомогти звільнити захоплені райони та повідомляти про бази та склади ворога.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза, цивільне населення залишилося без доступу до якісної медицини. У Центрі нацспротиву наголошують, що на ТОТ бракує понад 3 тисячі медиків.