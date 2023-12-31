На оккупированных территориях россияне отбирают недвижимость у украинцев - Центр нацсопротивления

На временно захваченных территориях Украины оккупационная власть рф продолжает нарушать права украинцев и отбирать у них недвижимость. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что самым распространенным нарушением прав человека на оккупированных территориях за текущий год является нарушение права на собственность.

Российско-оккупационные войска вместе с представителями местных оккупационных администраций, а также другие члены незаконных вооруженных формирований систематически присваивают или уничтожают имущество местных жителей - рассказали в Спротиве.

Следовательно, граждане Украины, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий и в настоящее время не имеют возможности подтвердить право собственности на недвижимость.

Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ

В Центре нацсопротивления объяснили, что из-за этого оккупационная власть не стесняясь "помогает" военным оккупантам, ветеранам боевых действий, особенно тем, которые принимали активное участие во время широкомасштабного вторжения.

Дополнение

Представители Центра национального сопротивления подчеркивают, что часть оккупированной собственности россияне используют в военных целях, в частности, для размещения личного состава и техники российско-оккупационных войск.

В Сопротивлении призвали местное население на ВОТ продолжать передавать информацию о противнике, поскольку это самый эффективный способ ускорить освобождение оккупированных территорий.

Напомним,

россияне на временно оккупированных территориях создали базу данных, которая отслеживает более 100 000 "нелояльных" украинских жителей. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.