Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ
Киев • УНН
Российские войска проводили рейды в оккупированных южных селах, заставляя жителей принимать российские паспорта, ограничивая права тех, кто сопротивляется.
Перед Новым годом российские полицаи провели ряд рейдов по селам временно оккупированного юга, для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт рф. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в регионе продолжается принудительная паспортизация, чтобы по документам изменить состав населения. Тех, кто отказывается получать паспорт РФ ограничивают в правах и запугивают, ведь для оккупантов они "не лояльные жители".
Накануне Нового Года россияне провели рейды по селам ТОТ Херсонщины, во время которых населенные пункты перекрывались, а у людей проводились обыски на предмет возможного сотрудничества с Силами обороны.
Известно, что в регионе большинство людей так и не получили паспорт рф. В результате россияне вынуждены разрешить голосование на так называемых выборах президента без российского паспорта.
Центр национального сопротивления призывает и в дальнейшем саботировать инициативы врага, и проигнорировать "волеизъявление"
Осенью россияне незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины 10 тысяч детей - Центр нацсопротивления28 декабрь 2023, 11:24 • 20709 просмотров
Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ
Российские войска проводили рейды в оккупированных южных селах, заставляя жителей принимать российские паспорта, ограничивая права тех, кто сопротивляется.
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