Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ

Перед Новым годом российские полицаи провели ряд рейдов по селам временно оккупированного юга, для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт рф. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

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Отмечается, что в регионе продолжается принудительная паспортизация, чтобы по документам изменить состав населения. Тех, кто отказывается получать паспорт РФ ограничивают в правах и запугивают, ведь для оккупантов они "не лояльные жители".

Накануне Нового Года россияне провели рейды по селам ТОТ Херсонщины, во время которых населенные пункты перекрывались, а у людей проводились обыски на предмет возможного сотрудничества с Силами обороны.

Известно, что в регионе большинство людей так и не получили паспорт рф. В результате россияне вынуждены разрешить голосование на так называемых выборах президента без российского паспорта.

Центр национального сопротивления призывает и в дальнейшем саботировать инициативы врага, и проигнорировать "волеизъявление" говорится в сообщении ЦНС.

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