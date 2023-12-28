Осенью россияне незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины 10 тысяч детей - Центр нацсопротивления

В течение осени оккупационные администрации рф на временно захваченных территориях Украины вывезли в Россию "на оздоровление" 10 тысяч украинских детей. Об этом со ссылкой на Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву - Центр сопротивления

Только за прошлую осень оккупанты вывезли на "оздоровление" 10 тыс. украинских детей. Детей вывозят в детские лагеря, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам. Из каждого региона был план по 2,5 тыс. детей. Направление на "оздоровление" выдают врачи, которых завезли из РФ - резюмировали в Сопротивлении.

Вопиющим случаем стала смерть ребенка в поезде Тюмень-Адлер, который возвращался с "оздоровления". Всех детей перевозили в ужасных условиях, а перед этим вакцинировали российской качественной вакциной от гриппа. В результате более 100 детей попали в больницу.

В Центре национального сопротивления отмечают, что каждый, кто причастен к вывозу украинских детей и политики изменения их самоидентификации (что является геноцидом) понесет ответственность за свои действия.

Дополнение

Глава Луганской ОГА рассказал, что 12-летняя девочка из Луганска умерла от осложнений после прививки российской вакциной "Совигрипп".

По его словам, поствакцинальные осложнения после такой прививки вакциной российского образца наблюдаются в период с пятого до пятнадцатого дня при нарушении процедуры производства, хранения, контроля качества и непосредственно вакцинации.

Напомним,

Согласно данным Минреинтеграции, около 4 тысяч приемных детей оказались на временно оккупированной территории или были насильно депортированы в Россию.

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