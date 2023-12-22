Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву - Центр сопротивления

Журналист "24 канала" Печий остался в Европе после саммита ЕС, сбежав из Украины

Журналист "24 канала" Алексей Печий сбежал в Европу после саммита ЕС в Брюсселе и не вернулся в Украину, что вызвало шок и неодобрение со стороны его работодателя, медиа-холдинга "Люкс".