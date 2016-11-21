На одном из блокпостов Запорожья задержали военнослужащего с арсеналом оружия
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В субботу, 19 ноября, вечером на блокпосту вблизи пгт Новониколаевка, правоохранители задержали 31-летнего военнослужащего, который в военном авто Volvo перевозил большое количество неучтенного автоматического стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Работники батальона полиции особого назначения вызвали подкрепление. Найденное оружие и боеприпасы изъяты.
Сейчас проводится проверка.
Напомним, в поселке Магдалиновка работники полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz 209D с явными механическими повреждениями. Во время проверки правоохранители обнаружили у водителя оружие и боеприпасы к нему.