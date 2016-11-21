На одному з блокпостів Запоріжжя затримали військовослужбовця з арсеналом зброї

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У суботу, 19 листопада, ввечері на блокпосту поблизу смт Новомиколаївка, правоохоронці затримали 31-річного військовослужбовця, який на військовому авто Volvo перевозив велику кількість неврахованої автоматичної стрілецької зброї, гранатометів та боєприпасів. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.