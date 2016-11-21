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На одному з блокпостів Запоріжжя затримали військовослужбовця з арсеналом зброї

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У суботу, 19 листопада, ввечері на блокпосту поблизу смт Новомиколаївка, правоохоронці затримали 31-річного військовослужбовця, який на військовому авто Volvo перевозив велику кількість неврахованої автоматичної стрілецької зброї, гранатометів та боєприпасів. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.

На одному з блокпостів Запоріжжя затримали військовослужбовця з арсеналом зброї

Працівники батальйону поліції особливого призначення викликали підкріплення. Знайдену зброю та боєприпаси вилучено.

Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, у селищі Магдалинівка працівники поліції зупинили автомобіль Mercedes-Benz 209D з явними механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці виявили у керманича зброю та боєприпаси до неї.

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