На одному з блокпостів Запоріжжя затримали військовослужбовця з арсеналом зброї
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У суботу, 19 листопада, ввечері на блокпосту поблизу смт Новомиколаївка, правоохоронці затримали 31-річного військовослужбовця, який на військовому авто Volvo перевозив велику кількість неврахованої автоматичної стрілецької зброї, гранатометів та боєприпасів. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.
Працівники батальйону поліції особливого призначення викликали підкріплення. Знайдену зброю та боєприпаси вилучено.
Наразі триває перевірка.
Нагадаємо, у селищі Магдалинівка працівники поліції зупинили автомобіль Mercedes-Benz 209D з явними механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці виявили у керманича зброю та боєприпаси до неї.