На одесские курорты за год больше всего ездили из Молдовы и Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Одесскую область, которая прилегающая к побережью Черного моря, в течение 2018 года посетили 6,2 миллиона туристов, больше всего - из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.
"В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов. Наибольшее количество иностранных гостей приезжало из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши", - указали в ОГА.
В Одесской облгосадминистрации рассчитывают в этом году на минимум 6,7 миллиона туристов, в том числе из-за рубежа.
Напомним, в оккупированном Крыму насчитали "рекордное" количество туристов.