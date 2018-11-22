В окупованому Криму нарахували "рекордну" кількість туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В окупованому Криму запевняють, що з початку цього року на півострові "відпочило" понад 6,43 мільйона туристів, що нібито на 28% вище за рівень аналогічного періоду минулого року. Про це стверджує призначений РФ очільник російського міністерства курортів і туризму Вадим Волченко, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"На сьогоднішній день за кількістю туристів Крим досяг рекордних показників за весь пострадянський період. Максимум був відзначений у 2012 році, коли Крим відвідало 6,1 мільйона туристів", - заявив Волченко.
Він також зазначив, що з материкової України в окупований Крим через адмінмежу прибули "1 мільйон 44 тисячі туристів, або 16% від загального турпотоку", що нібито "на 17% більше, ніж за весь минулий 2017 рік".
Нагадаємо, у жовтні цього року у Державній прикордонній службі України відзначали, що протягом туристичного сезону, з травня по вересень цього року, було зафіксовано перетин адміністративної межі з окупованим Кримом 1,4 млн разів, з яких 690 тис. разів перетинали українці у напрямку півострова, а звідти - 713 тис. разів.
За інформацією ДПСУ, у Криму окупанти намагаються вигідно показати черговий провальний сезон, кажучи про "рекордну" кількість туристів, з яких близько 1 млн українців. Однак аналіз результатів оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби України свідчить про відсутність тенденції до збільшення відвідування анексованого у 2014 році півострова Крим.
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла адміністративна межа, на якій у Херсонській області працюють три контрольних пункту в'їзду/виїзду.