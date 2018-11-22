В окупованому Криму нарахували "рекордну" кількість туристів

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В окупованому Криму запевняють, що з початку цього року на півострові "відпочило" понад 6,43 мільйона туристів, що нібито на 28% вище за рівень аналогічного періоду минулого року. Про це стверджує призначений РФ очільник російського міністерства курортів і туризму Вадим Волченко, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.