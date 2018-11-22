В оккупированном Крыму насчитали "рекордное" число туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В оккупированном Крыму уверяют, что с начала этого года на полуострове "отдохнуло" более 6,43 миллиона туристов, что якобы на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом утверждает назначенный РФ глава российского министерства курортов и туризма Вадим Волченко, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"На сегодняшний день по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был отмечен в 2012 году, когда Крым посетило 6,1 миллиона отдыхающих", - заявил Волченко.
Он также отметил, что с материковой Украины в оккупированный Крым через админчерту прибыли "1 миллион 44 тысячи туристов, или 16% от общего турпотока", что якобы "на 17% больше, чем за весь прошлый 2017 год".
Напомним, в октябре этого года в Государственной пограничной службе Украины отмечали, что в течение туристического сезона, с мая по сентябрь этого года, было зафиксировано пересечение административной черты с оккупированным Крымом 1,4 млн раз, из которых 690 тыс. раз пересекали украинцы в направлении полуострова, а оттуда - 713 тыс. раз.
По информации ГПСУ, в Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о "рекордном" количестве туристов, из которых около 1 млн украинцев. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Госпогранслужбы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым.
После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла административная черта, на которой в Херсонской области работают три контрольных пункта въезда/выезда.