У Держприкордонслужбі заявили про черговий провал "туристичного сезону" у Криму

За інформацією ДПСУ, у Криму окупанти намагаються вигідно показати черговий провальний сезон, говорячи про рекордні 6,1 млн туристів, з яких близько 1 млн українців. Проте аналіз результатів оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України свідчить про відсутність тенденції до збільшення відвідування анексованого в 2014 році півострова Крим.

"Для порівняння упродовж саме туристичного сезону з травня по вересень цього року на адмінмежі з окупованим Кримом зафіксовано 1,4 мільйона перетинів, з яких 690 тисяч разів громадянами України в напрямку півострова і 713 тисяч разів з Криму", - розповіли у прес-службі.

Загалом, за даними ДПСУ, протягом 9 місяців 2018 року на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом прикордонним відомством зафіксовано 2 мільйони перетинів громадянами.

При цьому, уточнили у прикордонному відомстві, кількість перетинів адмінмежі українцями на виїзд до ТОТ АРК становила 996 тисяч разів і залишилася на рівні попереднього року, а от в напрямку материкової України ця кількість зафіксована на рівні 1,011 мільйонів разів і має тенденцію до збільшення (на 3%).

У ДПСУ констатували, що аналіз пропускних операцій у 2015-2017 роках показує сталу тенденцію до зменшення пасажиро-транспортного потоку і відвідування громадянами окупованого півострова.

Крім того, додали у прес-службі, окупаційна влада півострова намагається показати "туристичний рекорд Криму", зараховуючи кожну особу, яка перетинає адмінмежу з Кримом, як туриста.

Нагадаємо, в окупованому Криму стверджують, що прийняли до мільйона туристів з материкової України.