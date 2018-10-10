КИЕВ. 10 октября. УНН. В течение туристического сезона, с мая по сентябрь этого года, было зафиксировано пересечение административной границы с оккупированным Крымом 1400000 раз, из которых 690 тыс. Раз пересекали украинцы в направлении полуострова, а оттуда - 713 тыс. Раз, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.