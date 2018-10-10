В Госпогранслужбе заявили об очередном провале "туристического сезона" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В течение туристического сезона, с мая по сентябрь этого года, было зафиксировано пересечение административной границы с оккупированным Крымом 1400000 раз, из которых 690 тыс. Раз пересекали украинцы в направлении полуострова, а оттуда - 713 тыс. Раз, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
По информации ГНСУ, в Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6100000 туристов, из которых около 1 млн украинском. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым.
"Для сравнения в течение именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админмежах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 миллиона пересечений, из которых 690 000 раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713000 раз из Крыма", - рассказали в пресс-службе.
Всего, по данным ГНСУ, в течение 9 месяцев 2018 на админмежах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 миллиона пересечений гражданами.
При этом, уточнили в пограничном ведомстве, количество пересечений админмежах украинском на выезд в ТОТ АРК составила 996 000 раз и осталась на уровне предыдущего года, а вот в направлении материковой Украины это количество зафиксирована на уровне 1011000 раз и имеет тенденцию к увеличению (на 3 %).
В ГНСУ констатировали, что анализ пропускных операций в 2015-2017 годах показывает устойчивую тенденцию к уменьшению пассажиро-транспортного потока и посещения гражданами оккупированного полуострова.
Кроме того, добавили в пресс-службе, оккупационная власть полуострова пытается показать "туристический рекорд Крыма", причисляя каждого человека, пересекает админмежах с Крымом, как туриста.
Напомним, в оккупированном Крыму утверждают, что приняли до миллиона туристов из материковой Украины .