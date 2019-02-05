На одеські курорти за рік найбільше їздили з Молдови та Ізраїлю

"Протягом 2018 року Одеську область відвідали 6,2 мільйона туристів. Найбільша кількість іноземних гостей приїжджала з Молдови, Ізраїлю, Румунії, Білорусі та Польщі", - вказали в ОДА.

В Одеській облдержадміністрації розраховують цього року на щонайменше 6,7 мільйона туристів, у тому числі з-за кордону.

Нагадаємо, в окупованому Криму нарахували "рекордну" кількість туристів.