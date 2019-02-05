На одеські курорти за рік найбільше їздили з Молдови та Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Одеську область, яка прилегла до узбережжя Чорного моря, протягом 2018 року відвідали 6,2 мільйона туристів, найбільше - з Молдови, Ізраїлю, Румунії, Білорусі та Польщі. Про це УНН повідомили у прес-службі Одеської ОДА.
"Протягом 2018 року Одеську область відвідали 6,2 мільйона туристів. Найбільша кількість іноземних гостей приїжджала з Молдови, Ізраїлю, Румунії, Білорусі та Польщі", - вказали в ОДА.
В Одеській облдержадміністрації розраховують цього року на щонайменше 6,7 мільйона туристів, у тому числі з-за кордону.
Нагадаємо, в окупованому Криму нарахували "рекордну" кількість туристів.