В Одесскую область прилетело рекордное количество розовых фламинго
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетело 1114 розовых фламинго, сообщает УНН.
Детали
Это наибольшее количество птиц, которое фиксировали ученые на территории этого парка.
«Почти все взрослые, но есть и немного птенцов в этом году. Несколько птиц прокольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, этот гость - итальянец», - сообщили в парке.
Напомним
В Одесской области власти занимаются восстановлением флоры и фауны. Ученым и специалистам Одесской ОВА удалось недавно вернуть краснокнижных хомяков в степи региона. По словам главы областной администрации Олега Кипера, сейчас команда работает над созданием национального природного парка «Буджакские степи».