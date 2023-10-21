На Одещину прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. До нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині прилетіло 1114 рожевих фламінго, повідомляє УНН.
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Це найбільша кількість птахів, яку фіксували науковці на території цього парку.
«Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалося), а один птах був із синім кільцем, цей гість - італієць», - повідомили у рарку.
Нагадаємо
На Одещині влада займається відновленням флори і фауни. Ученим та фахівцям Одеської ОВА вдалося нещодавно повернути червонокнижних хомʼяків у степи регіону. За словами очільника обласної адміністрації Олега Кіпера, наразі команда працює над створенням національного природного парку «Буджацькі степи».