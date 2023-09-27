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Червонокнижні хом’яки повертаються у степи Одещини

Червонокнижні хом’яки повертаються у степи Одещини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. На Одещині тривають роботи щодо відновлення популяції червонокнижних хом’яків. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Цитата

“Червонокнижні хом’яки повертаються у степи Одещини.

Щоправда, не самі. Завдяки спільній праці науковців, профільних спеціалістів Одеської ОВА та місцевої влади проводиться цілеспрямована робота щодо відновлення популяцій флори і фауни”, — написав він.

Кіпер уточнив, що в цьогоріч команда Rewilding Ukraine та київський зоопарк завезли до ландшафтного заказника “Тарутинський степ” (Болградський район) групу з 15 хом’яків. Тварини оселилися у степу, щоб закласти основу стабільній популяції виду в цій місцевості, інформує очільник ОВА.

Кіпер нагадав, що раніше дикі хом’яки населяли степи та лісостепи на більшій частині території України, але майже зникли у природі. Втім, наразі спеціалісти регіону працюють над відновленням популяцій тварин, які зникли через діяльність людини.

“Одеська ОВА спільно з науковцями Rewilding Ukraine та з Бородінською селищною радою працює над створенням національного природного парку „Буджацькі степи“, до якого разом з іншими територіями планується включити ландшафтний заказник „Тарутинський степ“, ботанічний заказник „Староманзирський“, ландшафтні заказники „Діброва Могилевська“ та „Діброва Манзирська“.

Створення національного природного парку „Буджацькі степи“ є частиною програми відновлення унікального біорізноманіття Тарутинського степу, другого за площею степового масиву Європи. У планах Одеської ОВА спільно з науковцями Rewilding Ukraine — повернути сюди тварин, що зникли через діяльність людини: кулана, лані європейської, бабака степового, хом’яка”, — підкреслив очільник ОВА.

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