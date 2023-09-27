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Краснокнижные хомяки возвращаются в степи Одесской области

Краснокнижные хомяки возвращаются в степи Одесской области

Киев • УНН

 • 235456 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Одесской области продолжаются работы по восстановлению популяции краснокнижных хомяков. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Цитата

“Краснокнижные хомяки возвращаются в степи Одесской области.

Правда, не сами. Благодаря совместной работе ученых, профильных специалистов Одесской ОВА и местной власти проводится целенаправленная работа по восстановлению популяций флоры и фауны”, — написал он.

Кипер уточнил, что в этом году команда Rewilding Ukraine и киевский зоопарк завезли в ландшафтный заказник “Тарутинская степь” (Болградский район) группу из 15 хомяков. Животные поселились в степи, чтобы заложить основу стабильной популяции вида в этой местности, информирует глава ОВА.

Кипер напомнил, что ранее дикие хомяки населяли степи и лесостепи на большей части территории Украины, но почти исчезли в природе. Впрочем, сейчас специалисты региона работают над восстановлением популяций животных, которые исчезли из-за деятельности человека.

“Одесская ОВА совместно с учеными Rewilding Ukraine и с Бородинским поселковым советом работает над созданием национального природного парка „Буджакские степи“, в который вместе с другими территориями планируется включить ландшафтный заказник „Тарутинская степь“, ботанический заказник „Староманзырский“, ландшафтные заказники „Дубрава Могилевская“ и „Дубрава Манзырская“.

Создание национального природного парка „Буджакские степи“ является частью программы восстановления уникального биоразнообразия Тарутинской степи, второго по площади степного массива Европы. В планах Одесской ОВА совместно с учеными Rewilding Ukraine — вернуть сюда животных, исчезнувших из-за деятельности человека: кулана, лани европейской, сурка степного, хомяка”, — подчеркнул глава ОВА.

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