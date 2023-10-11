В Одесской области завершается купальный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Температура воды в море постепенно снижается до 18 градусов. Купальный сезон в Одесской области завершается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Кипер поблагодарил жителей Одессы и области, а также гостей региона за соблюдение правил безопасности во время оздоровления на официальных пляжах.
Коммунальным службам, спасателям и бизнесу глава ОВА поблагодарил за подготовку, бдительность и взаимопомощь.
«Прежде всего благодарим наших военных за эту возможность», - подчеркнул он.
Кипер также выразил надежду, что следующий купальный сезон откроется вовремя, а не только на бархатный период.
Напомним
7 августа глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал распоряжение подготовить пляжи к открытию.
Согласно документу, были выбраны три пляжа, которые в интересах безопасности оборудовали:
— защитными сетками, исключающими попадание мин;
— наблюдательно-спасательными постами;
— буями;
— средствами громкой речи;
— имеющимися поблизости укрытиями.
Несмотря на переполненные пляжи, у такой инициативы нашлись критики. Они запугивали угрозой высадки вражеского десанта и детонацией мин. В частности, позицию «против» озвучивала глава объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, хотя открытие пляжей было накануне согласовано с военными.
К счастью, прогнозы критиков не оправдались и высадки десанта не произошло. Как заявили тогда в ВМС, это физически невозможно, ведь украинские военные контролируют Черноморское побережье.
Также напомним, глава Одесской ОВА Кипер разрешил работу заведений сферы обслуживания граждан до 23:00, а также открыл доступ к Приморскому бульвару в Одессе, который закрыли в феврале 2022 года.