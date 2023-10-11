На Одещині завершується купальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Температура води у морі поступово знижується до 18 градусів. Купальний сезон на Одещині завершується. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Кіпер подякував жителям Одеси і області, а також гостям регіону за дотримання правил безпеки під час оздоровлення на офіційних пляжах.
Комунальним службам, рятувальникам та бізнесу очільник ОВА подякував за підготовку, пильність і взаємодопомогу.
«Передусім дякуємо нашим військовим за цю можливість!», - підкреслив він.
Також Кіпер висловив надію, що наступний купальний сезон відкриється вчасно, а не лише на оксамитовий період.
Нагадаємо
7 серпня очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження підготувати пляжі до відкриття.
Згідно документу, було обрано три пляжі, які в інтересах безпеки обладнали:
— захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;
— спостережно-рятувальними постами;
— буями;
— засобами гучного мовлення;
— наявними поблизу укриттями.
Незважаючи на переповнені пляжі, у такої ініціативи знайшлися критики. Вони залякували загрозою висадки ворожого десанту та детонацією мін. Зокрема, позицію «проти» озвучувала глава об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, хоча відкриття пляжів було напередодні погоджено з військовими.
На щастя, прогнози критиків не виправдалися і висадки десанту не сталося. Як заявили тоді у ВМС, це фізично неможливо, адже українські військові контролюють Чорноморське узбережжя.
Також нагадаємо, очільник Одеської ОВА Кіпер дозволив роботу закладів сфери обслуговування громадян до 23:00, а також відкрив доступ до Приморського бульвару в Одесі, який закрили у лютому 2022 року.