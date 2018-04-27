В Одесской области задержали экс-боевика "ЛНР", участвовавшего в событиях 2 мая

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе ОПГ, он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Через несколько месяцев боевик разочаровавшись в идеях "русского мира" покинул ряды террористов и вернулся в Одесской области.

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"Задержали злоумышленника в его доме в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района. Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. По информации спецслужбы, злоумышленник также принимал активное участие в трагических событиях второго мая 2014 года в Одессе", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН, в России арестовали боевика, который в 2014 году взял в плен Савченко.