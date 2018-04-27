На Одещині затримали екс-бойовика "ЛНР", який брав участь у подіях 2 травня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали в Одеській області колишнього бойовика терористичної організації “ЛНР”, який також брав участь у подіях 2 травня. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центрі відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що уродженець Одещини у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі бандугруповання, він залучався до чергування зі зброєю на позиціях бойовиків та брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Через кілька місяців бойовик розчарувавшись в ідеях “руського миру” покинув лави терористів та повернувся до Одеської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На травневі свята поліція Одеси перейде на посилений режим служби
“Затримали зловмисника у його помешканні в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району. Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність. За інформацією спецслужби, зловмисник також брав активну участь у трагічних подіях другого травня 2014 року в Одесі”, — йдеться у повідомленні.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Як повідомляв УНН, у Росії арештували бойовика, який у 2014 році взяв у полон Савченко.