В Одесской области задержали мужчину, который совершил убийство за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Одесской области задержали 41-летнего мужчину, который совершил убийство на территории Грузии. Сейчас начата процедура экстрадиции, передает УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Так, правоохранители получили информацию, что мужчина, который разыскивается иностранными коллегами за убийство, пытается незаконно пересечь границу, поэтому установили время и вероятное место пересечения.
“В Кодымском районе 41-летнего гражданина задержали при попытке пересечения государственной границы мимо пропускного пункта. О задержании сразу сообщили правоохранительные органы Грузии — именно они объявили его в международный розыск за совершение разбойного нападения и убийства их гражданина”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что разыскиваемый неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений на территории РФ и Молдовы.
Для избрания ему меры пресечения работники Одесской местной прокуратуры № 1 обратились с соответствующим ходатайством в суд.
Решением Киевского районного суда г. Одессы 41-го мужчину взяли под стражу сроком на 40 суток.
Сообщается, что до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов Республики Грузия, он будет находиться в СИЗО.
Напомним, что на Черниговщине суд отправил на принудительное лечение 34-летнего мужчину, который нанес семь ножевых ранений работнице ЗАГСа.