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На Одещині затримали чоловіка, який скоїв вбивство за кордоном

На Одещині затримали чоловіка, який скоїв вбивство за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На Одещині затримали 41-річного чоловіка, який скоїв вбивство на території Грузії. Наразі розпочата процедура екстрадиції, передає УНН з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, правоохоронці отримали інформацію, що чоловік, який розшукується іноземними колегами за вбивство, намагається незаконно перетнути кордон, тож встановили час та ймовірне місце перетину.

“У Кодимському районі 41-річного громадянина затримали під час спроби перетину державного кордону повз пропускний пункт. Про затримання одразу повідомили правоохоронні органи Грузії — саме вони оголосили його в міжнародний розшук за скоєння розбійного нападу та вбивства їхнього громадянина”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розшукуваний неодноразово відбував покарання за скоєння тяжких злочинів на території РФ та Молдови.

Задля обрання йому запобіжного заходу працівники Одеської місцевої прокуратури № 1 звернулися з відповідним клопотанням до суду.

Рішенням Київського районного суду м. Одеси 41-го чоловіка взяли під варту терміном на 40 діб.

Повідомляється, що до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Республіки Грузія, він буде знаходитися в СІЗО.

Нагадаємо, що на Чернігівщині суд відправив на примусове лікування 34-річного чоловіка, який завдав сім ножових поранень працівниці РАЦСу.

Українські Національні Новини

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