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В Одесской области водитель насмерть сбил велосипедиста и пытался вывезти тело с места ДТП

Киев • УНН

 • 22516 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Одесской области под колесами автомобиля Mercedes-benz оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия. Автопроисшествие произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Одесской области водитель насмерть сбил велосипедиста и пытался вывезти тело с места ДТП

"По предварительной информации, 30-летний водитель иномарки, не будучи внимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

После задержания подозреваемого доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области на автодороге Фастовец-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

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