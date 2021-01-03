В Одесской области водитель насмерть сбил велосипедиста и пытался вывезти тело с места ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Одесской области под колесами автомобиля Mercedes-benz оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия. Автопроисшествие произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"По предварительной информации, 30-летний водитель иномарки, не будучи внимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие", - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
После задержания подозреваемого доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Фастовском районе Киевской области на автодороге Фастовец-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.