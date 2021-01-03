На Одещині водій на смерть збив велосипедиста та намагався вивезти тіло з місця ДТП

"За попередньою інформацією, 30-річний водій іномарки, не будучи уважним за кермом і не обравши безпечної швидкості руху, скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждалий загинув, а кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометри потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду", - розповіли в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Після затримання підозрюваного доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київщини на автодорозі Фастівець-Київ сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждало п’ятеро людей.