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На Одещині водій на смерть збив велосипедиста та намагався вивезти тіло з місця ДТП

Київ • УНН

 • 22516 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. На Одещині під колесами автомобіля Mercedes-benz опинився 33-річний велосипедист, який загинув на місці події. Автопригода сталася в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

На Одещині водій на смерть збив велосипедиста та намагався вивезти тіло з місця ДТП

"За попередньою інформацією, 30-річний водій іномарки, не будучи уважним за кермом і не обравши безпечної швидкості руху, скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждалий загинув, а кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометри потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду", - розповіли в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Після затримання підозрюваного доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київщини на автодорозі Фастівець-Київ сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждало п’ятеро людей.

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