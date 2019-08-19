Ветерана АТО разоблачили в торговле оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Одесской области правоохранители разоблачили сбыт нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, житель региона, бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области.
Во время обыска в квартире злоумышленника изъято пистолеты "Маузер" и "Экол", почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие.
По информации СБУ, изъятые боеприпасы украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками в Одессу для реализации.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу.
Напомним, по подозрению в торговле оружием правоохранители задержали жителя Винницкой области.