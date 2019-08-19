Ветерана АТО викрили на торгівлі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Одеській області правоохоронці викрили збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, мешканець регіону, колишній військовослужбовець, який проходив службу у районі проведення АТО, незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу. Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини.
Під час обшуку в помешканні зловмисника вилучено пістолети "Маузер" та "Екол", майже півтисячі набоїв різного калібру, холодну зброю.
За інформацією СБУ, вилучені боєприпаси вкрадені з військових частин у районі проведення ООС та переправлені спільниками до Одеси для реалізації.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу.
Нагадаємо, за підозрою у торгівлі зброєю правоохоронці затримали жителя Вінницької області.