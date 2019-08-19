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Ветерана АТО викрили на торгівлі зброєю

Ветерана АТО викрили на торгівлі зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Одеській області правоохоронці викрили збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, мешканець регіону, колишній військовослужбовець, який проходив службу у районі проведення АТО, незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу. Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини.

Під час обшуку в помешканні зловмисника вилучено пістолети "Маузер" та "Екол", майже півтисячі набоїв різного калібру, холодну зброю.

За інформацією СБУ, вилучені боєприпаси вкрадені з військових частин у районі проведення ООС та переправлені спільниками до Одеси для реалізації.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу.

Нагадаємо, за підозрою у торгівлі зброєю правоохоронці затримали жителя Вінницької області.

Українські Національні Новини

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