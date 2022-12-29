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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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В Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом - ОП

В Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом - ОП

Киев • УНН

 • 244738 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Одесской области обломки российской крылатой ракеты попали в жилой дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Одесская область, село Степное. Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются", - написал Тимошенко.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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