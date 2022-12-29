На Одещині уламки ракети потрапили у житловий будинок - ОП

Цитата

"Одеська область, село Степове. Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються", - написав Тимошенко.

Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.

У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.