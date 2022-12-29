На Одещині уламки ракети потрапили у житловий будинок - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Одеській області уламки російської крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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"Одеська область, село Степове. Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються", - написав Тимошенко.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.