В Одесской области продавали настройки для российских телеканалов, пропагандирующих войну: услугами воспользовалась не одна тысяча человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Киберполиция Одесской области разоблачила группу, которая в обход запретов продавала жителям региона настройки на российские пропагандистские каналы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, пишет УНН.
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"Киберполиция Одесской области прекратила противоправную деятельность группы, которая в обход запрета продавала настройки для российских телеканалов, пропагандирующих войну, насилие и геноцид украинского народа. Наиболее печальная вещь в этой истории – это то, что услугами данной группы воспользовалась не одна тысяча людей. И все это – во время войны, на которой гибнут их соотечественники, дети, и уничтожаются украинские города. В то же время, когда одесскую область обстреливают ракетами и блокируют наше море, эти изверги ежедневно на своих каналах рассказывают о "денацификации", - отметил Марченко.
Детали
Он признал, что многие украинские граждане "до сих пор не могут или не хотят слезть с иглы российской пропаганды".
Также глава ОВА сообщил, что ситуация в области контролируемая, обстрелов рашистов сегодня не было.
Напомним
Ранее в Одессе служба безопасности задержала вражеского агента, пытавшегося установить местонахождение и перемещение украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины.