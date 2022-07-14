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На Одещині продавали налаштування для російських телеканалів, які пропагують війну: послугами скористалась не одна тисяча людей

На Одещині продавали налаштування для російських телеканалів, які пропагують війну: послугами скористалась не одна тисяча людей

Київ • УНН

 • 205193 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Кіберполіція Одеської області викрила групу, яка в обхід заборон продавала мешканцям регіону налаштування на російські пропагандистські канали. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише УНН.

Цитата

"Кіберполіція Одеської області припинила протиправну діяльність групи, що в обхід заборони продавала налаштування для російських телеканалів, які пропагують війну, насильство та геноцид українського народу. Найбільш сумна річ у цій історії – це те, що послугами даної групи скористалась не одна тисяча людей. І все це – під час війни, на якій гинуть їхні співвітчизники, діти, та знищуються українські міста. У той самий час, коли одеську область обстрілюють ракетами та блокують наше море, ці нелюди щодня на своїх каналах розповідають про "денацифікацію", - зазначив Марченко.

Деталі

Він визнав, що багато хто з українських громадян "досі не може або не хоче злізти з голки російської пропаганди".

Також очільник ОВА повідомив, що ситуація в області контрольована, обстрілів рашистів сьогодні не було.

Нагадаємо

Раніше в Одесі служба безпеки затримала ворожого агента, який намагався встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України.

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