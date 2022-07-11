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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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СБУ затримала в Одесі агента, який розвідував позиції ППО та протикорабельних комплексів

СБУ затримала в Одесі агента, який розвідував позиції ППО та протикорабельних комплексів

Київ • УНН

 • 221058 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Служба безпеки затримала ворожого агента, який намагався встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати рф планувала використати для ракетних ударів на півдні. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб рф для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Саме через нього агент одержував завдання та «звітував» про їх виконання.

Інше завдання, яке стояло перед ним – формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Сьогодні по Одещині російські окупанти випустили сім ракет Х-31 з застосуванням авіації, зокрема, Су-30.

Українські Національні Новини

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