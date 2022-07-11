СБУ затримала в Одесі агента, який розвідував позиції ППО та протикорабельних комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Служба безпеки затримала ворожого агента, який намагався встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати рф планувала використати для ракетних ударів на півдні. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб рф для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Саме через нього агент одержував завдання та «звітував» про їх виконання.
Інше завдання, яке стояло перед ним – формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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