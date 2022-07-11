СБУ задержала в Одессе агента, разведывавшего позиции ПВО и противокорабельных комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Служба безопасности задержала вражеского агента, пытавшегося установить местонахождение и перемещение украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины. Полученные координаты рф планировала использовать для ракетных ударов на юге. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб россии для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Телеграм-канал. Именно через него агент получал задание и «отчитывался» об их выполнении.
Другое задание, стоящее перед ним – формирования разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге.
В настоящее время следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
Сегодня по Одесской области российские оккупанты выпустили семь ракет Х-31 с применением авиации, в частности, Су-30.