В Одесской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус

Инцидент произошел ночью возле с. Холмске. Установлено, что неизвестные лица с обочины произвели два выстрела по передней части кузова рейсового автобуса "Рени-Борисполь", в котором на тот момент находилось 12 пассажиров. Стреляли предположительно из ружья.

"В результате обстрела транспортное средство получило механические повреждения: выстрелы повредили передние фары. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для задержания ночных стрелков", - отметили в полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНН, пассажирский автобус обстреляли во Львове.