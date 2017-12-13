В Одесской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Арцизском районе Одесской области неустановленные лица стреляли по пассажирскому автобусу. Об этом корреспонденту обстріляли УНН в Арцизском отделе полиции.
Инцидент произошел ночью возле с. Холмске. Установлено, что неизвестные лица с обочины произвели два выстрела по передней части кузова рейсового автобуса "Рени-Борисполь", в котором на тот момент находилось 12 пассажиров. Стреляли предположительно из ружья.
"В результате обстрела транспортное средство получило механические повреждения: выстрелы повредили передние фары. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для задержания ночных стрелков", - отметили в полиции.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Как сообщал УНН, пассажирский автобус обстреляли во Львове.