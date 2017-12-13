На Одещині невідомі обстріляли пасажирський автобус
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Арцизькому районі Одеської області невстановлені особи стріляли по пасажирському автобусу. Про це кореспонденту УНН повідомили у Арцизькому відділі поліції.
Інцидент трапився вночі біля с. Холмське. Встановлено, що невідомі особи з узбіччя зробили два постріли по передній частині кузова рейсового автобуса “Рені-Бориспіль”, в якому на той момент перебувало 12 пасажирів. Стріляли імовірно з рушниці.
"В результаті обстрілу транспортний засіб отримав механічні пошкодження: постріли пошкодили передні фари. Ніхто із пасажирів не постраждав. Наразі правоохоронці проводять всі необхідні заходи для затримання нічних стрільців", - наголосили у поліції.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк від трьох до семи років.
Як повідомляв УНН, пасажирський автобус обстріляли у Львові.