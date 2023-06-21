В Одесской области не зафиксировано вспышек инфекционных болезней, но вода в море загрязнена

По данным мониторинга ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины», уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области, по сравнению с предыдущей неделей, вырос на 10,5% (190 случаев против 172 на прошлой неделе):



среди взрослых – на 29,2% (93 против 72);



среди детей в возрасте до 17 лет изменений не произошло (97 против 100).



Из зарегистрированных 168 больных с расстройствами желудочно-кишечного тракта на холеру обследовано 156 – все с отрицательным результатом.

В течение недели исследовано 100 проб из внешней среды, в том числе морская вода – 52 пробы, пресная вода – 28 проб, сточные воды инфекционных стационаров (отделений) – 18, морепродукты (гидробионты) - 2

По результатам исследований проб, отобранных 15.06.2023 г. из 6 мониторинговых точек на холеру и холероподобные вибрионы, выделено: 1 холероподобный вибрион НАГ I группы Хейберга - из водоемов Одесского района; 1 холероподобный вибрион парагемолитикус – из водоемов Белгород-Днестровского района.

Специалисты напомнили, что выделенные холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями. В области холероподобные вибрионы выделяются ежегодно в период с мая по октябрь.

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Кроме того, на пяти общественных пляжах Одессы были отобраны пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели. По результатам лабораторных исследований установлено, что морская вода не соответствует гигиеническим требованиям.

Сейчас уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому Одесская областная военная администрация в очередной раз подчеркнула, что запрещено:



купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов;



вылов рыбы и морепродуктов в море и водоемах, употребление ее в пищу, а также приобретение таких продуктов.



«Сейчас санэпидситуация прогнозируемая и управляемая, но общее эпидблагополучие населения зависит от каждого из нас. Берегите свою жизнь и здоровье!», - добавили в ОВА.