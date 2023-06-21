В Одесской области не зафиксировано вспышек инфекционных болезней, но вода в море загрязнена

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 27730 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 59505 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 64897 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 175501 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 95439 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 100234 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 293255 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80039 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 130688 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169542 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
56%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 217046 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 115659 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 70531 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 50616 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 15284 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 175563 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 218814 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 293296 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 308074 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 357752 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 16322 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 51785 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 71706 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 116835 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 67968 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Одесской области не зафиксировано вспышек инфекционных болезней, но вода в море загрязнена

Киев • УНН

 • 1724612 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 июня. УНН. В Одесской области в течение последней недели несколько вырос уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области, однако, вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Одесской областной военной администрации.

В Одесской области не зафиксировано вспышек инфекционных болезней, но вода в море загрязнена

По данным мониторинга ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины», уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области, по сравнению с предыдущей неделей, вырос на 10,5% (190 случаев против 172 на прошлой неделе):

  • среди взрослых – на 29,2% (93 против 72);
  • среди детей в возрасте до 17 лет изменений не произошло (97 против 100).

Из зарегистрированных 168 больных с расстройствами желудочно-кишечного тракта на холеру обследовано 156 – все с отрицательным результатом.

В течение недели исследовано 100 проб из внешней среды, в том числе морская вода – 52 пробы, пресная вода – 28 проб, сточные воды инфекционных стационаров (отделений) – 18, морепродукты (гидробионты) - 2

По результатам исследований проб, отобранных 15.06.2023 г. из 6 мониторинговых точек на холеру и холероподобные вибрионы, выделено: 1 холероподобный вибрион НАГ I группы Хейберга - из водоемов Одесского района; 1 холероподобный вибрион парагемолитикус – из водоемов Белгород-Днестровского района.

Специалисты напомнили, что выделенные холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями. В области холероподобные вибрионы выделяются ежегодно в период с мая по октябрь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубовская: вода - самый надежный фактор передачи инфекций

Кроме того, на пяти общественных пляжах Одессы были отобраны пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели. По результатам лабораторных исследований установлено, что морская вода не соответствует гигиеническим требованиям.

Сейчас уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому Одесская областная военная администрация в очередной раз подчеркнула, что запрещено:

  • купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов;
  • вылов рыбы и морепродуктов в море и водоемах, употребление ее в пищу, а также приобретение таких продуктов.

«Сейчас санэпидситуация прогнозируемая и управляемая, но общее эпидблагополучие населения зависит от каждого из нас. Берегите свою жизнь и здоровье!», - добавили в ОВА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33