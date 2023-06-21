В Одесской области не зафиксировано вспышек инфекционных болезней, но вода в море загрязнена
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 июня. УНН. В Одесской области в течение последней недели несколько вырос уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области, однако, вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Одесской областной военной администрации.
По данным мониторинга ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины», уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области, по сравнению с предыдущей неделей, вырос на 10,5% (190 случаев против 172 на прошлой неделе):
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- среди взрослых – на 29,2% (93 против 72);
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- среди детей в возрасте до 17 лет изменений не произошло (97 против 100).
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Из зарегистрированных 168 больных с расстройствами желудочно-кишечного тракта на холеру обследовано 156 – все с отрицательным результатом.
В течение недели исследовано 100 проб из внешней среды, в том числе морская вода – 52 пробы, пресная вода – 28 проб, сточные воды инфекционных стационаров (отделений) – 18, морепродукты (гидробионты) - 2
По результатам исследований проб, отобранных 15.06.2023 г. из 6 мониторинговых точек на холеру и холероподобные вибрионы, выделено: 1 холероподобный вибрион НАГ I группы Хейберга - из водоемов Одесского района; 1 холероподобный вибрион парагемолитикус – из водоемов Белгород-Днестровского района.
Специалисты напомнили, что выделенные холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями. В области холероподобные вибрионы выделяются ежегодно в период с мая по октябрь.
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Кроме того, на пяти общественных пляжах Одессы были отобраны пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели. По результатам лабораторных исследований установлено, что морская вода не соответствует гигиеническим требованиям.
Сейчас уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому Одесская областная военная администрация в очередной раз подчеркнула, что запрещено:
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- купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов;
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- вылов рыбы и морепродуктов в море и водоемах, употребление ее в пищу, а также приобретение таких продуктов.
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«Сейчас санэпидситуация прогнозируемая и управляемая, но общее эпидблагополучие населения зависит от каждого из нас. Берегите свою жизнь и здоровье!», - добавили в ОВА.