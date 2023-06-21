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На Одещині не зафіксовано спалахів інфекційних хвороб, але вода в морі забруднена

Київ • УНН

 • 1724612 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 21 червня. УНН. В Одеській області протягом останнього тижня дещо зріс рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції по області, однак, спалахів інфекційних хвороб не зареєстровано. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Одеської обласної військової адміністрації.

На Одещині не зафіксовано спалахів інфекційних хвороб, але вода в морі забруднена

За даними моніторингу ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції по області, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 10,5 % (190 випадків проти 172 минулого тижня):

  • серед дорослих – на 29,2% (93 проти 72);
  • серед дітей віком до 17 років змін не відбулось (97 проти 100).

Із зареєстрованих 168 хворих з розладами шлунково-кишкового тракту на холеру обстежено 156 – всі з негативним результатом.

Протягом тижня досліджено 100 проб із зовнішнього середовища, у тому числі морська вода – 52 проби, прісна вода – 28 проб, стічні води інфекційних стаціонарів (відділень) – 18, морепродукти (гідробіонти) - 2.

За результатами досліджень проб, які були відібрані 15.06.2023 р. із 6 моніторингових точок на холеру та холероподібні вібріони, виділено: 1 холероподібний вібріон НАГ І групи Хейберга - з водоймищ Одеського району; 1 холероподібний вібріон парагемолітікус – з водоймищ Білгород-Дністровського району.

Спеціалісти нагадали, що виділені холероподібні вібріони не є збудниками холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції. В області холероподібні вібріони виділяються щорічно у період з травня по жовтень.

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Крім того, на п’яти громадських пляжах Одеси було відібрано проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що морська вода не відповідає гігієнічним вимогам.

Наразі вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому Одеська обласна військова адміністрація вкотре наголосила, що заборонено:

  • купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів;
  • вилов риби та морепродуктів у морі та водоймах, вживання її у їжу, а також придбання таких продуктів.

«Зараз санепідситуація прогнозована та керована, але загальне епідблагополуччя населення залежить від кожного з нас. Бережіть своє життя та здоров’я!», - додали в ОВА.

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