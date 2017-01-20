В Одесской области молодые люди избили военнослужащего АТО

По их словам, возвращаясь домой вечером, мужчина случайно наткнулся на группу из пяти агрессивно настроенных молодых людей, которые узнав, что он участвовал в АТО, бросились его бить.

По словам очевидцев, эти же мужчины ждали бойца прямо под его домом с бейсбольными битами. На защиту бойца с позывным "Докер" стали жители дома.

Однако в полицию с заявлением об избиении человек пока не обращался.

Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что в день избиения военнослужащий возвращался домой навеселе, и своим поведением мог спровоцировать местных жителей. В результате произошла драка, во время которой мужчине нанесли телесные повреждения.