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На Одещині молодики побили військовослужбовця АТО

На Одещині молодики побили військовослужбовця АТО

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 20 січня. УНН. В місті Ізмаїл п’ятеро молодиків побили військовослужбовця, який брав участь у АТО. Про це кореспонденту УНН повідомили знайомі та бойові побратими постраждалого.

За їхніми словами, повертаючись додому ввечері, чоловік випадково натрапив на групу з п’яти агресивно налаштованих молодиків, які дізнавшись, що він брав участь в АТО, кинулись його бити.

За словами очевидців, ці ж самі чоловіки чекали бійця прямо під його будинком із бейсбольними бітами. На захист бійця із позивним “Докер” стали мешканці дому.

Однак до поліції із заявою про побиття чоловік поки не звертався.

Із власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що у день побиття військовослужбовець повертався додому напідпитку, і своєю поведінкою міг спровокувати місцевих жителів. В результаті сталася бійка, під час якої чоловіку нанесли тілесні ушкодження.

Українські Національні Новини

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