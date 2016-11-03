В Одесской области дедушка убил бабушку на глазах у внучки

ukru
15 марта, 19:03 • 114636 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164958 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137011 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129558 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112420 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105253 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101289 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134558 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131866 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127825 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 83032 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 51262 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 45659 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 27221 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

14:34 • 34212 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 134558 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134017 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269280 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298330 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234352 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 27236 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109098 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131866 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114756 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131871 просмотра
Актуальное
В Одесской области дедушка убил бабушку на глазах у внучки

В Одесской области дедушка убил бабушку на глазах у внучки

Киев • УНН

 • 15973 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Подольские полицейские привлекли к уголовной ответственности 59-летнего жителя с.Липецкое, который забил свою жену до смерти. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

В дежурную часть Подольского отдела полиции позвонил житель с.Липецкое и сообщил, что соседская девочка обнаружила дома мертвой свою бабушку. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и судебно-медицинский эксперт, который в ходе осмотра тела потерпевшей установил следы насильственной смерти.

Так, 13-летняя внучка умершей рассказала, что между бабушкой и дедом произошла ссора и драка. По ее словам, она видела, как дед несколько раз ударил женщину камнем по голове во дворе, но их разнял сосед. А когда она пошла к подружке, супруги занялись домашними делами. Прибывшие на место происшествия хозяина домовладения дома не застали, он убежал и скрывался от полицейских.

На допросе у следователя мужчина рассказал, что причиной ссоры стало употребление женой спиртных напитков и то, что она не выполняла его команды. Разозлившись на женщину, уже в доме мужчина бил ее ополовником по голове, ручкой от молотка по рукам и палкой и ногами по туловищу.

"Этот гражданин ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления был трезв, - рассказал и.о. начальника Подольского ОП Николай Песчанский. - Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, которая должна дать ответ о вменяемости подозреваемого. Суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он может провести за решеткой от семи до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы