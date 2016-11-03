В Одесской области дедушка убил бабушку на глазах у внучки

В дежурную часть Подольского отдела полиции позвонил житель с.Липецкое и сообщил, что соседская девочка обнаружила дома мертвой свою бабушку. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и судебно-медицинский эксперт, который в ходе осмотра тела потерпевшей установил следы насильственной смерти.

Так, 13-летняя внучка умершей рассказала, что между бабушкой и дедом произошла ссора и драка. По ее словам, она видела, как дед несколько раз ударил женщину камнем по голове во дворе, но их разнял сосед. А когда она пошла к подружке, супруги занялись домашними делами. Прибывшие на место происшествия хозяина домовладения дома не застали, он убежал и скрывался от полицейских.

На допросе у следователя мужчина рассказал, что причиной ссоры стало употребление женой спиртных напитков и то, что она не выполняла его команды. Разозлившись на женщину, уже в доме мужчина бил ее ополовником по голове, ручкой от молотка по рукам и палкой и ногами по туловищу.

"Этот гражданин ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления был трезв, - рассказал и.о. начальника Подольского ОП Николай Песчанский. - Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, которая должна дать ответ о вменяемости подозреваемого. Суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он может провести за решеткой от семи до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.