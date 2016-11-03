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На Одещині дідусь вбив бабусю на очах у онуки

На Одещині дідусь вбив бабусю на очах у онуки

Київ • УНН

 • 15973 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Подільські поліцейські притягнули до кримінальної відповідальності 59-річного жителя с.Липецьке, який забив свою дружину до смерті. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

В чергову частину Подільського відділу поліції зателефонував мешканець с.Липецьке і повідомив, що сусідська дівчинка виявила вдома мертвою свою бабусю. На місце події негайно виїхали працівники поліції та судово-медичний експерт, який в ході огляду тіла потерпілої встановив сліди насильницької смерті.

Так, 13-річна онука померлої розповіла, що між бабусею та дідом сталася сварка і бійка. За її словами, вона бачила, як дід кілька разів вдарив жінку каменем по голові на подвір’ї, але їх розборонив сусід. А коли вона пішла до подружки, подружжя зайнялося домашніми справами. Правоохоронці, які прибули на місце пригоди, господаря домоволодіння вдома не застали, він втік і переховувався від поліцейських.

На допиті у слідчого чоловік розповів, що причиною сварки стало вживання дружиною спиртних напоїв та те, що вона не виконувала його розпорядження. Розлютившись на жінку, вже в хаті чоловік бив її половником по голові, ручкою від молотка по руках та палицею і ногами по тулубу.

“Цей громадянин раніше ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності та на момент вчинення злочину був тверезий, — розповів т.в.о. начальника Подільського ВП Микола Піщанський, — зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз, у тому числі психолого-психіатрічну, яка має дати відповідь щодо осудності підозрюваного. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік може провести за гратами від семи до п’ятнадцяти років”, — йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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