На Новопавловском направлении враг проводит перегруппировку, чтобы активизировать штурмовые действия - военный

На Новопавловском направлении российские захватчики проводят перегруппировку, чтобы затем увеличивать количество штурмовых действий. Также враг увеличил количество авиационных ударов по позициям Сил обороны и мирным населенным пунктам, сообщил в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет УНН.

Спикер отметил, что вместе со штурмовыми действиями не уменьшились удары авиацией по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Не меньше там стало ударов авиацией. Противник совершил там удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами по позициям Сил обороны Украины и по населенным пунктам, которые расположены там

Он добавил, что российские захватчики совершили 14 штурмовых действий в направлении села Новоселки и активизировали авиационные удары на Гуляйпольском направлении.

У Новоселки враг продолжает свои штурмовые действия, их там за последние сутки было зафиксировано 14. Также противник возобновил штурмовые действия на Гуляйпольском направлении и сейчас пытается совершить штурмовые действия в направлении населенного пункта Червоное. Там он совершил один неудачный штурм, но увеличил авиационные удары по Червоному, Гуляйполю и некоторым другим населенным пунктам