На Новопавловском направлении враг проводит перегруппировку, чтобы активизировать штурмовые действия - военный
Киев • УНН
Российские войска проводят перегруппировку на Новопавловском направлении, чтобы увеличить количество штурмовых действий. Враг также увеличил авиационные удары по позициям и населенным пунктам.
На Новопавловском направлении российские захватчики проводят перегруппировку, чтобы затем увеличивать количество штурмовых действий. Также враг увеличил количество авиационных ударов по позициям Сил обороны и мирным населенным пунктам, сообщил в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет УНН.
Детали
Российские войска на Новопавловском направлении проводят перегруппировку, чтобы в дальнейшем увеличить количество штурмовых действий
Спикер отметил, что вместе со штурмовыми действиями не уменьшились удары авиацией по позициям Сил обороны и населенным пунктам.
Не меньше там стало ударов авиацией. Противник совершил там удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами по позициям Сил обороны Украины и по населенным пунктам, которые расположены там
Он добавил, что российские захватчики совершили 14 штурмовых действий в направлении села Новоселки и активизировали авиационные удары на Гуляйпольском направлении.
У Новоселки враг продолжает свои штурмовые действия, их там за последние сутки было зафиксировано 14. Также противник возобновил штурмовые действия на Гуляйпольском направлении и сейчас пытается совершить штурмовые действия в направлении населенного пункта Червоное. Там он совершил один неудачный штурм, но увеличил авиационные удары по Червоному, Гуляйполю и некоторым другим населенным пунктам
"Также, по его словам, на Ореховском направлении враг совершил два штурмовых действия и также наносил авиационные и ракетные удары. Более спокойная ситуация была на приднепровском направлении", - сообщил Волошин.
Дополнение
Начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус сообщил, что на Харьковском направлении россияне подтягивают свой личный состав ближе к линии боевого столкновения. Это свидетельствует о подготовке врагом активных штурмовых действий.