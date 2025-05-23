На Новопавловском направлении враг проводит перегруппировку, чтобы активизировать штурмовые действия - военный

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив
14:43 • 16349 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

14:05 • 17272 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

12:17 • 25157 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

11:54 • 40873 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
11:31 • 38724 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
10:55 • 40590 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

09:52 • 43491 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 45135 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 140473 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 66714 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
45%
747мм
Популярные новости

МВФ готовит выделение Украине около $520 млн нового транша в рамках EFF

23 мая, 07:58 • 19839 просмотра

В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

23 мая, 08:37 • 26718 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 79762 просмотра

Избиение ветерана во Львовской области: 103-я бригада ТрО требует наказания для нападавших

10:16 • 10385 просмотра

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

12:05 • 58939 просмотра
публикации

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

14:43 • 16349 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 140474 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 236960 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 317397 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 306704 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Лионель Месси

Руслан Кравченко

Олег Синегубов

Михаил Подоляк

Юлия Свириденко

Актуальные места

Киев

Одесская область

Днепр

Сумская область

Одесса

Реклама
УНН Lite

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

15:23 • 1640 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

14:47 • 6364 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 80568 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 123466 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 165070 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

ТикТок

Хранитель

Ми-8

На Новопавловском направлении враг проводит перегруппировку, чтобы активизировать штурмовые действия - военный

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Российские войска проводят перегруппировку на Новопавловском направлении, чтобы увеличить количество штурмовых действий. Враг также увеличил авиационные удары по позициям и населенным пунктам.

На Новопавловском направлении враг проводит перегруппировку, чтобы активизировать штурмовые действия - военный

На Новопавловском направлении российские захватчики проводят перегруппировку, чтобы затем увеличивать количество штурмовых действий. Также враг увеличил количество авиационных ударов по позициям Сил обороны и мирным населенным пунктам, сообщил в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет УНН.

Детали

Российские войска на Новопавловском направлении проводят перегруппировку, чтобы в дальнейшем увеличить количество штурмовых действий

- сообщил Волошин. 

Спикер отметил, что вместе со штурмовыми действиями не уменьшились удары авиацией по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Не меньше там стало ударов авиацией. Противник совершил там удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами по позициям Сил обороны Украины и по населенным пунктам, которые расположены там

- отметил Волошин. 

Он добавил, что российские захватчики совершили 14 штурмовых действий в направлении села Новоселки и активизировали авиационные удары на Гуляйпольском направлении.

У Новоселки враг продолжает свои штурмовые действия, их там за последние сутки было зафиксировано 14. Также противник возобновил штурмовые действия на Гуляйпольском направлении и сейчас пытается совершить штурмовые действия в направлении населенного пункта Червоное. Там он совершил один неудачный штурм, но увеличил авиационные удары по Червоному, Гуляйполю и некоторым другим населенным пунктам

 - сообщил спикер.

"Также, по его словам, на Ореховском направлении враг совершил два штурмовых действия и также наносил авиационные и ракетные удары. Более спокойная ситуация была на приднепровском направлении", - сообщил Волошин. 

Дополнение

Начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус сообщил, что на Харьковском направлении россияне подтягивают свой личный состав ближе к линии боевого столкновения. Это свидетельствует о подготовке врагом активных штурмовых действий.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Украина
Brent
$64.63
Bitcoin
$109,729.40
S&P 500
$5,783.84
Tesla
$336.87
Газ TTF
$35.98
Золото
$3,359.81
Ethereum
$2,579.70