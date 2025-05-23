На Новопавлівському напрямку ворог проводить перегрупування, щоб активізувати штурмові дії - військовий
Київ • УНН
Російські війська проводять перегрупування на Новопавлівському напрямку, щоб збільшити кількість штурмових дій. Ворог також збільшив авіаційні удари по позиціях та населених пунктах.
На Новопавлівському напрямку російські загарбники проводять перегрупування, щоб потім збільшувати кількість штурмових дій. Також ворог збільшив кількість авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та мирних населених пунктах, повідомив в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише УНН.
Деталі
Російські війська на Новопавлівському напрямку проводять перегрупування, щоб надалі збільшити кількість штурмових дій
Речник зазначив, що разом із штурмовими діями не зменшилися удари авіацією по позиціях Сил оборони та населених пунктах.
Не менше там стало ударів авіацією. Противник здійснив там удари керованими авіаційними бомбами та некерованими авіаційними ракетами по позиціях Сил оборони України та по населених пунктах, які розташовані там
Він додав, що російські загарбники здійснили 14 штурмових дій в напрямку села Новосілки та активізували авіаційні удари на Гуляйпільському напрямку.
Біля Новосілки ворог продовжує свої штурмові дії, їх там за останню добу було зафіксовано 14. Також противник відновив штурмові дії на Гуляйпільському напрямку і зараз намагається здійснити штурмові дії в напрямку населеного пункту Червоне. Там він здійснив один невдалий штурм, але збільшив авіаційні удари по Червоному, Гуляйполю та деяких інших населених пунктах
"Також, за його словами, на Оріхівському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії та також завдавав авіаційних і ракетних ударів. Більш спокійна ситуація була на придніпровському напрямку", - повідомив Волошин.
Доповнення
Начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус повідомив, що на Харківському напрямку росіяни підтягують свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення. Це свідчить про підготовку ворогом активних штурмових дій.