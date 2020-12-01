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На новый поезд на горнолыжный курорт Украины уже продали более 500 билетов

На новый поезд на горнолыжный курорт Украины уже продали более 500 билетов

Киев  •  УНН

 • 19774 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На новый скоростной поезд Интерсити + из Киева до горнолыжного курорта Славское в Укрзализныце продали уже более 500 билетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Пассажиры уже приобрели более 500 билетов на новый поезд Интерсити + № 745/746 Киев - Славское, который начинает курсировать 15 декабря этого года. Прямое скоростное сообщение между Киевом и горнолыжным курортом нравится не только активным лыжникам, но и всем ценителям природы и здорового отдыха", - говорится в сообщении.

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По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, это позволит утром позавтракать в Киеве и уже после обеда кататься на лыжах или сноуборде в Славском.

Напомним, Укрзализныця с 15 декабря назначает скоростной поезд Интерсити + до горнолыжного курорта Карпат Славское из Киева. Пассажиру разрешается перевозить лыжи или сноуборд.

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