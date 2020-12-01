На новий поїзд до гірськолижного курорту України вже продали понад 500 квитків

“Пасажири вже придбали більше 500 квитків на новий поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Київ — Славське, який починає курсувати 15 грудня цього року. Пряме швидкісне сполучення між Києвом і гірськолижним курортом до вподоби не лише активним лижникам, а й усім поціновувачам природи та здорового відпочинку”, - йдеться у повідомленні.

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За словами голови правління АТ “Укрзалізниця” Володимира Жмака, це дозволить вранці поснідати у Києві і вже після обіду кататись на лижах чи сноуборді у Славському.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 15 грудня призначає швидкісний поїзд Інтерсіті+ до гірськолижного курорту Карпат Славське з Києва. Пасажиру дозволяється перевезення лиж чи сноуборду.