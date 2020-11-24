Зі сноубордом до Карпат: на гірськолижний курорт запускають Інтерсіті+ з Києва

“Укрзалізниця призначила новий поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Київ — Славське. Він почне курсувати з 15 грудня та буде зручним для пасажирів, які планують подорожі до гірськолижного курорту Карпат. На зазначеному маршруті буде курсувати швидкісний поїзд Hyundai Rotem. Поїзд № 745 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 5:59 та прибуватиме до Славського о 13:16”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у зворотному напрямку зі Славського поїзд № 746 вирушатиме о 16:20 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:57.

“На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий. Відстань між столицею та курортом Славське поїзд долатиме за 7 годин 17 хвилин, у зворотному напрямку – за 7 годин 37 хвилин. Квитки можна буде придбати у залізничних касах або онлайн. Укрзалізниця нагадує, що відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, кожний пасажир має право безоплатно перевозити при собі понад установлену норму ручної поклажі лижі та палиці до них, сноуборд”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Укрзалізниця пропонує послугу проїзду у вагоні-салоні, яким можна пересуватись Україною на VIP-рівні під час карантину. Такий вагон вміщує до 11 осіб, має кухню з холодильником, залу відпочинку з комп’ютером та відеотехнікою, а також ліжко та ванну кімнату.