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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 14487 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Со сноубордом в Карпаты: на горнолыжный курорт запускают Интерсити+ из Киева

Со сноубордом в Карпаты: на горнолыжный курорт запускают Интерсити+ из Киева

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Укрзализныця с 15 декабря назначает скоростной поезд Интерсити+ до горнолыжного курорта Карпат Славское из Киева. Пассажиру разрешается взять лыжи или сноуборд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця назначила новый поезд Интерсити+ № 745/746 Киев - Славское. Он начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат. На указанном маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Поезд № 745 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 5:59 и прибывать в Славское в 13:16", - говорится в сообщении.

Указано, что в обратном направлении из Славского поезд № 746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:57.

"На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый. Расстояние между столицей и курортом Славское поезд будет преодолевать за 7 часов 17 минут, в обратном направлении - по 7 часов 37 минут. Билеты можно будет приобрести в железнодорожных кассах или онлайн. Укрзализныця напоминает, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади лыжи и палки к ним, сноуборд", - сообщили в пресс-служб.

Напомним, Укрзализныця предлагает услугу проезда в вагоне-салоне, которым можно передвигаться Украиной на VIP-уровне во время карантина. Такой вагон вмещает до 11 человек, имеет кухню с холодильником, зал отдыха с компьютером и видеотехникой, а также кровать и ванную комнату.

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Украинские Национальные Новости

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