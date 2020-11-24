Со сноубордом в Карпаты: на горнолыжный курорт запускают Интерсити+ из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Укрзализныця с 15 декабря назначает скоростной поезд Интерсити+ до горнолыжного курорта Карпат Славское из Киева. Пассажиру разрешается взять лыжи или сноуборд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Укрзализныця назначила новый поезд Интерсити+ № 745/746 Киев - Славское. Он начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат. На указанном маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Поезд № 745 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 5:59 и прибывать в Славское в 13:16", - говорится в сообщении.
Указано, что в обратном направлении из Славского поезд № 746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:57.
"На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый. Расстояние между столицей и курортом Славское поезд будет преодолевать за 7 часов 17 минут, в обратном направлении - по 7 часов 37 минут. Билеты можно будет приобрести в железнодорожных кассах или онлайн. Укрзализныця напоминает, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади лыжи и палки к ним, сноуборд", - сообщили в пресс-служб.
Напомним, Укрзализныця предлагает услугу проезда в вагоне-салоне, которым можно передвигаться Украиной на VIP-уровне во время карантина. Такой вагон вмещает до 11 человек, имеет кухню с холодильником, зал отдыха с компьютером и видеотехникой, а также кровать и ванную комнату.