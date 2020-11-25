В Україні до новорічних свят призначать додаткові поїзди

“Укрзалізниця активно готується до перевезень пасажирів під час новорічних свят. Робота здійснюється у кількох напрямках: призначаються поїзди, подовжуються маршрути, збільшується періодичність курсування”, — йдеться у повідомленні.

Так, відновлюється рух таких поїздів:

№ 13/14 Київ — Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.

№ 26/25 Одеса — Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.

№ 58/57 Ковель — Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.

№ 70/69 Маріуполь — Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова — з 15 грудня.

№ 138/137 Хмельницький — Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, зворотно з 14 грудня.

№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня — з Рахова.

№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.

Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.

Призначено курсування додаткових поїздів:

№ 168 Львів — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;

№ 198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;

№ 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

Призначені додаткові рейси наступним поїздам:

№ 774 Київ — Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;

№ 782 Київ — Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.

Продовжено маршрут прямування поїздів:

№ 779/780 Суми — Вінниця.

З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди:

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Лисичанськ — Київ;

№ 118/117 Чернівці — Київ.

Нагадаємо, 16 листопада “Укрзалізниця” відновила рух шести поїздів зі станцій Біла Криниця та Славута-1.