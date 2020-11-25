В Украине к новогодним праздникам назначат дополнительные поезда

"Укрзализныця активно готовится к перевозкам пассажиров во время новогодних праздников. Работа осуществляется в нескольких направлениях: назначаются поезда, удлиняются маршруты, увеличивается периодичность курсирования", - говорится в сообщении.

Так, восстанавливается движение таких поездов:

№ 13/14 Киев - Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 26/25 Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 58/57 Ковель - Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря.

№ 70/69 Мариуполь - Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова - с 15 декабря.

№ 138/137 Хмельницкий - Лисичанск с 13 декабря ежедневно с Хмельницкого, обратно с 14 декабря.

№ 357/358 Киев - Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.

№ 745/746 Киев - Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Уже восстановлено курсирование поездов № 142 Львов - Бахмут и № 217/218 Киев - Рахов.

Назначено курсирование дополнительных поездов:

№ 168 Львов - Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года;

№ 198 Ковель - Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020, 3, 6, и 10 января 2021 года;

№ 768/767 Киев - Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021, из Херсона 30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021 года.

Назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

№ 774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;

№ 782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Продлен маршрут следования поездов:

№ 779/780 Сумы - Винница.

С 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Лисичанск - Киев;

№ 118/117 Черновцы - Киев.

Напомним, 16 ноября "Укрзализныця" возобновила движение шести поездов со станций Белая Криница и Салават-1.